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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 vakalarının arttığı Güney Kore'de 'hatırlatma dozu' uygulamasına hız verilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayılarının arttığı Güney Kore’de hükümet “hatırlatma dozu” aşılarına hız verdi.

Şeyma Uzundere   | 17.11.2021
Kovid-19 vakalarının arttığı Güney Kore'de 'hatırlatma dozu' uygulamasına hız verilecek

Ankara

Güney Kore'de Başbakan Kim Boo-kyum, vaka ve ölümlerin artması üzerine, 60 yaş ve üzeri kişiler ile huzurevi sakinlerine hatırlatma dozunun yapılabilmesi için gerekli olan 6 aylık sürenin 4 aya indirilebileceğini söyledi.

Kim, virüse karşı tam olarak aşılanmış 50’li yaşlardaki kişilerin de 2’nci doz aşılarından 5 ay sonra hatırlatma dozlarını yaptırabileceklerini söyledi.

Güney Kore Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezi son 24 saatte 3 bin 184 yeni vakanın görüldüğünü ve 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece son haftalardaki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Güney Kore’de bugüne kadar 402 bin 775 vaka kaydedildi, virüse yakalanan 3 bin 158 kişi öldü.

Bangladeş’in bazı gecekondu mahallelerinde aşılama kampanyası başlatıldı

Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Korail gecekondu mahallesi sakinleri aşı olmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Mahalleye kurulan merkezlerde aşı olmak isteyenlere ilk doz aşıları yapıldı. Kampanya kapsamında gecekonduda yaşayan yaklaşık 300 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Gecekondu sakinlerinden Shefali Begüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Çevrim içi ön kayıt veya başka bir sorun olmadan aşı olduğumuz için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 572 bin 948 vaka görüldü, 27 bin 928 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


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