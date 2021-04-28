Kovid-19 vaka sayıları yüksek ülkelerden Gazze'ye gelenlere zorunlu karantina uygulanacak
Gazze'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında, bazı ülkelerden gelenler için zorunlu karantina şartı getirildi.
Ramallah
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, "Gazze Şeridi'ne, vaka sayıları yüksek olan Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerden giriş yapanlara zorunlu karantina uygulanacak." dedi.
Perşembe günü yürürlüğe konulan ve akşam ezanı ile sabah namazı arasında tam kapanmayı öngören uygulamayı hatırlatan Bezm, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan önlemlerin bir hafta daha uzatıldığını söyledi.
Gazze'de, mart başından bu yana, Kovid-19 vaka sayılarında artış gözlenmeye başlanmış ve günlük 1500'den fazla olan vaka sayıları nedeniyle ek tedbirler alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.