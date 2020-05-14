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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da tüm halka test yapılacak

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Hubey eyaletinin Vuhan kentinde yaşayan herkese test yapılması için çalışmalara başlandı.

Emre Aytekin   | 14.05.2020
Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da tüm halka test yapılacak

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinin Qiaokou semtindeki bir toplu konut bölgesinde vatandaşlardan test numuneleri toplandığı, aynı semtteki başka bir toplu konut bölgesinde ise kayıt işlemlerine başlandığı bildirildi. 

Kentte uzun süre yeni vaka görülmemesinin ardından karantina tedbirleri kaldırmış ancak geçen hafta bir günde 6 yeni vaka görülmesinin ardından tüm vatandaşların test edilerek virüs taşıyanların tespit edilmesine karar verilmişti.

11 milyon nüfuslu kentte yürütülecek test çalışmasının 10 günde tamamlanması öngörülüyor.

Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki bir deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüştü. Salgın nedeniyle 3 bin 869 kişi hayatını kaybetmişti.

Son 24 saatte 3 yeni vaka

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte ülke genelinde 3 yeni vaka görüldüğünü bildirdi. Yeni vakaların tamamının yurt içi kaynaklı olduğu, ikisinin ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde, diğerinin de aynı bölgedeki Cilin eyaletinde görüldüğü belirtildi.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm kaydedildi.

Çin anakarasında bugüne dek 82 bin 929 vakaya rastlanırken 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti. 78 bin 195 kişi iyileşerek hastanelerden tabucu edilirken, halen 9'unun durumu ağır 101 kişi tedavi görüyor.

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Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da tüm halka test yapılacak

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