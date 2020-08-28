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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 9, Güney Kore'de 371 vakaya rastlandı

Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 9, Güney Kore'de 371 yeni vaka tespit edildi.

Nuri Aydın   | 28.08.2020
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 9, Güney Kore'de 371 vakaya rastlandı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 9 Kovid-19 vakası belirlendi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 85 bin 13'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 91 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı, 4'ünün durumu ağır olmak üzere, 288 olarak açıklandı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 371 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 371 yeni vakadan 284'ü başkent Seul'de görüldü.

Toplam vaka sayısının 19 bin 77'ye yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 14 bin 461 kişi iyileşti.

Güney Kore'de, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 316'ya çıktı.

Son dönemdeki yurt içi kaynaklı yeni vakaların büyük bölümünün kaynağının Seul'deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati olduğu, kiliseyle irtibatlı vaka sayısının 978'e yükseldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, başkente yönelik yeni Kovid-19 tedbirleri kapsamında 9 Eylül'e kadar Seul'de restoranların 21.00-05.00 saatlerinde paket servis haricinde hizmet vermesinin yasaklandığını açıkladı.

Seul'de spor salonları ve kapalı spor tesisleri de geçici olarak kapatılırken, huzurevlerine de ziyaretçi alınmayacak.

Hükümet, ülkede vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

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