Kovid-19 salgını Apple'ın gelir beklentisini de olumsuz etkiledi

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Dünya

Kovid-19 salgını Apple'ın ocak-mart gelir beklentisini de olumsuz etkiledi

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ocak-mart dönemine ilişkin gelir beklentisini Kovid-19 salgını nedeniyle tutturamayacağını duyurdu.

Dilara Zengin   | 18.02.2020
Kovid-19 salgını Apple'ın ocak-mart gelir beklentisini de olumsuz etkiledi

Washington

Apple'dan yapılan açıklamada, Çin'deki üretimin devam etmeye başladığı ancak normal şartlara göre beklenenden daha yavaş bir geri dönüş alındığı kaydedildi. 

Açıklamada, Çin'deki üretim ve talebin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmesi nedeniyle şirketin ocak-mart dönemine ilişkin gelir tahminlerinin tutturulmasının beklenmediği belirtildi.

Dünya genelinde iPhone tedariği geçici olarak kısıtlanacak

Dünya genelinde iPhone tedariğinin geçici olarak kısıtlanacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu tedarik sıkıntısının şirketin gelirlerini de olumsuz etkileyeceği aktarıldı.

Açıklamada, Çin'de Apple'ın ürünlerine yönelik talebin de salgından etkileneceği belirtilerek, ülkedeki Apple mağazalarının salgın nedeniyle kapandığı, açık mağazaların ise sınırlı saatlerde çalıştığı ve müşteri trafiğinin çok düşük olduğu vurgulandı.

Apple, 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 28 Ocak'ta açıklamıştı. Bilançosunda ekim-aralık dönemini birinci çeyrek olarak kabul eden şirket, söz konusu dönemde 91,8 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu.

Şirket, ocak-mart döneminde ise 63 milyar ile 67 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi beklediğini açıklamıştı.

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