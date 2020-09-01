Euro
8.82
Dolar
7.35
BIST 100
1,078.61
Altın
1,989.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 819, Brezilya'da 553, Meksika'da 256 öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 819, Brezilya'da 553 kişi, Meksika'da 256 kişi hayatını kaybetti.

Emre Aytekin, Sinan Doğan   | 01.09.2020
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 819, Brezilya'da 553, Meksika'da 256 öldü Fotoğraf: Fabio Teixeira /AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 819 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 65 bin 288'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 69 bin 921 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 691 bin 167'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 839 bin 833 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 553 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 121 bin 381’e, vaka sayısı da 45 bin 961 artarak 3 milyon 908 bin 272’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 804 bin 342 vaka ve 30 bin 14 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 97 bin 734 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 719 artışla 599 bin 560'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 256 artarak 64 bin 414'e ulaştı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 416 bin 738 kişi de iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Meksika, dünyada en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 819, Brezilya'da 553, Meksika'da 256 öldü
Afrika'da son 24 saatte 6 bin 941 Kovid-19 vakası tespit edildi
Gazze'de Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uzatıldı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Stadyumlara gitmeden de yaşayabiliriz
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Benzer haberler

Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı

Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 82 Kovid-19 vakası tespit edildi

Eski Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherji öldü

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 413 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 413 Kovid-19 vakası tespit edildi
Hindistan'da şiddetli yağışlar 20 can aldı

Hindistan'da şiddetli yağışlar 20 can aldı
Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 4 ölü

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 4 ölü