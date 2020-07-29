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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 921, Meksika'da 854, Hindistan'da 768 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 921, Meksika'da 854, Hindistan'da 768 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik, Zehra Ulucak   | 29.07.2020
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 921, Meksika'da 854, Hindistan'da 768 kişi öldü

Buenos Aires/Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 921 kişi vefat etti. 

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 921 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 88 bin 539’e, vaka sayısı da 40 bin 816 artarak 2 milyon 483 bin 191’e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 667 bin 667 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika'da toplam can kaybı 44 bin 876'ya ulaştı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 854 artarak 44 bin 876'ya ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı ise 7 bin 208 artışla 402 bin 697'ye yükseldi.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 261 bin 457 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. 

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta yaşanmıştı.

Hindistan'da toplam can kaybı 34 bin 193'e yükseldi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 768 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 193'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 48 bin 513 artarak 1 milyon 531 bin 669'a ulaştı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 988 bin 29 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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