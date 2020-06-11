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Dünya

Kovid-19 nedeniyle Hindistan'da ölenlerin sayısı 8 bini geçti, Endonezya'da 2 bine yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Hindistan'da 8 bini aşarken, Endonezya'da 2 bine ulaştı.

Zehra Ulucak,Mahmut Atanur   | 11.06.2020
Kovid-19 nedeniyle Hindistan'da ölenlerin sayısı 8 bini geçti, Endonezya'da 2 bine yükseldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte görülen 9 bin 996 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 286 bin 579'a yükseldi.

Son bir günde Kovid-19 dolayısıyla 357 kişi yaşamını yitirirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 102 oldu.

Ülkede yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 141 bin 29'a çıktı.

Hindistan’da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve restoran, alışveriş merkezi ve ibadethanelerin yeniden açılmasıyla vaka sayılarında gözle görülür artış yaşanıyor.

Endonezya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 2 bine ulaştı

Endonezya’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 2 bine yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 979 artarak 35 bin 295’e çıktığını açıkladı.

Yurianto, iyileşenlerin sayısının ise 507 yükselerek 12 bin 636’ya ulaştığını aktardı.

Öte yandan Devlet Başkan Yardımcısı Ma’ruf Amin, vakaların olmadığı yeşil kategorideki bölgelerde yüz yüze eğitimin gelecek ay başlayabileceğini belirtti.

Kısıtlamaların geçen hafta gevşetilmeye başlandığı Endonezya’da, tedbirlerin kademeli olarak ağustosa kadar kaldırılması hedefleniyor.

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