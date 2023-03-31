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Dünya

Kosova'nın kuzeyinde "Kosova Cumhuriyeti" plakası alan 5 araç kundaklandı

Kosova’nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarını Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştiren 5 kişinin araçları kundaklandı.

Eren Beksaç  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Kosova'nın kuzeyinde "Kosova Cumhuriyeti" plakası alan 5 araç kundaklandı

Priştine

Kosova polisinden yapılan açıklamada, iki günde RKS araç plakalarını alan Kosovalı Sırplara ait 5 aracın, park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "30.03.2023 tarihinde ülkenin kuzeyinde iki arabanın kundaklanmasının ardından 31.03.2023 gece yarısından sonra Sırp topluluğundan mağdurlara ait ve RKS plakalı üç araç daha ateşe verildi. Polis ekipleri hemen olay yerine giderek yetkili polis birimlerince olaya müdahale etti. Kosova Polisi, bu tür vakaları soruşturma, aydınlatma ve ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlara güvenlik sağlama taahhüdünü sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kosova ile Sırbistan, Kasım 2022'de araç plakaları nedeniyle ortaya çıkan gerginliği düşürmek için anlaşmaya varmıştı.

Kosovalı yetkililer, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan tarafından dağıtılan yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğunu tahmin ediyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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