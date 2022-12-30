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Dünya

Kosova'nın kuzeyinde barikatların kaldırılmasıyla hayat normale dönüyor

Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica'nın Boşnak Mahallesi'nde Sırplar tarafından kurulan barikatların dün gece kaldırılmasının ardından yollar trafiğe açıldı, bölgede hayat normale dönüyor.

Eren Beksaç   | 30.12.2022
Kosova'nın kuzeyinde barikatların kaldırılmasıyla hayat normale dönüyor Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Kuzey Mitrovica'nın merkezinde belediye ekipleri tarafından Noel ve yeni yıl hazırlıklarının yapıldığı gözlendi.

Mitrovica'nın Sırpların çoğunlukta yaşadığı kuzey ve Arnavutların çoğunlukta olduğu güney bölgesini ikiye ayıran İbre Nehri üzerindeki köprüde de durum sakinliğini koruyor.

Öte yandan Kosova polisi, ülkenin kuzeyinde 10 Aralık'tan beri kapalı kalan Jarinje ve Brnjak sınır geçişlerinin yeniden hizmete alındığını bildirdi.

Kosova'nın kuzeyindeki barikatlar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in çağrısı üzerine dün gece Sırplar tarafından kaldırılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, barikatların kaldırılmasının ardından yaptığı açıklamada, tarafların mart ayına kadar barış anlaşması üzerinde uzlaşması gerektiğini belirterek, "Sorunun şimdilik çözüldüğüne inanıyorum ama gerilim hala yüksek. Güvensizlik seviyesi her zamankinden daha yüksek." ifadelerini kullandı.

Kosova ile Sırbistan arasında nihai bir barış anlaşmasına varılabilmesi için bölgeye ocak ayında AB'den üst düzey ziyaretlerin yapılması bekleniyor.

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