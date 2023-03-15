Dolar
18.99
Euro
20.03
Altın
1,934.16
ETH/USDT
1,622.10
BTC/USDT
24,242.00
BIST 100
5,121.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşındaki Gent maçına davet edilen kulüp başkanları, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Kosova'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Kosova'nın başkenti Priştine'de temizlik işçilerinin maaşlarına zam talebiyle pazartesi başlattıkları grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Eren Beksaç  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Kosova'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Temizlik çalışanları, ortalama 330 avro olan maaşlarına en az 70 avro zam yapılmasını talep etti.

Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyenin diğer birimleri tarafından çöplerin toplandığını belirtse de çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlendi.

Son olarak temizlik şirketinden yapılan açıklamada ise grev yapan işçilerin zam taleplerinin kabul edildiği ve durumun akşam saatlerinde normale döneceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
Mehmetçik Şanlıurfa'da selde mahsur kalanların kurtarılması için köprü kurdu
Ukrayna, Tahıl Anlaşması hususunda desteği için Türkiye’ye teşekkür etti
Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi

Benzer haberler

Kosova'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Kosova'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Almanya’da hastane çalışanları "uyarı grevine" devam etti

THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8'incisi başladı

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8'incisi başladı
Paris Belediyesi, kentteki “çöp yığınlarına" rağmen grevlere desteğe devam kararı aldı

Paris Belediyesi, kentteki “çöp yığınlarına" rağmen grevlere desteğe devam kararı aldı
Almanya’da ücretlerinin artırılmasını isteyen hastane çalışanları iş bıraktı

Almanya’da ücretlerinin artırılmasını isteyen hastane çalışanları iş bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet