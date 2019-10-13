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Dünya

Kosova'da onlarca kişi Sırbistan'dan gelen oy zarflarındaki gazdan etkilendi

Kosova'da 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde, Sırbistan'da yaşayan ve oylarını posta yoluyla kullanan Kosovalı Sırpların oylarını sayan onlarca kişi, zarflardan çıkan gazdan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

Agim Sulaj,Seyyid Emin   | 13.10.2019
Kosova'da onlarca kişi Sırbistan'dan gelen oy zarflarındaki gazdan etkilendi

Kosova

Kosova'da 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde, Sırbistan'da yaşayan ve oylarını posta yoluyla kullanan Kosovalı Sırpların oylarını sayan onlarca kişi, zarflardan çıkan gazdan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu sözcüsü Valmir Elezi, yaptığı açıklamada, Sayım ve Sonuç Merkezi tarafından Kosova Altyapı Bakanlığı binasında gerçekleşen oy sayımının bu nedenle durdurulduğunu ifade ederken, diğer merkezdeki oy sayma işleminin devam ettiğini belirtti.

Priştine Hastanesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "İkisi hamile olmak üzere 9 kadın hasta, el kaşıntısı şikayetiyle Kosova Üniversite Klinik Merkezine (QKUK) başvurdu. Söz konusu hastalardan ikisinde kusma belirtileri rastlandı. Hepsinde halsizlik ve korku hissi vardı. Tüm vakalarda enfeksiyon bulgusuna rastlanmamış olup genel durumları stabildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Hastalar, oy sandığı içindeki zarfları açtıktan hemen sonra sert bir kokuyu aldıklarını savundu.” denildi.

Ayrıca, Enfeksiyon Bölümünden nöbetçi ekibin söz konusu kişilere gerekli tıbbi yardımı sağladığı ve gereken tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

Kosova Emniyeti Sözcüsü Daut Hoxha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu olayı doğrulayarak, "Polis bu bilgilere sahip ancak şu aşamada detaylar için Kosova Merkez Seçim Komisyonu ve sağlık yetkililerine yönelmeli." dedi.

Oyların sayıldığı sırada Sayım ve Sonuç Merkezi'nde 36 kişinin bulunduğu, olaydan fazla etkilenmeyen kişilere, ambulansla gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.

Sırbistan'dan posta ile Kosova'ya gelen seçim sandıklarında, Sırbistan'da yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip Kosovalı Sırpların oyları bulunuyor.

Kosova'da 6 Ekim pazar günü yapılan seçimlerde sandıklardan çıkan oyların tamamı sayılırken, engelliler ve posta yoluyla oy kullanan kişilerin oylarının sayımı devam ediyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Kendin Karar Al Hareketi (VV) oyların yüzde 25,49, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 24,82 ve Kosova Demokratik Partisi (PDK) de yüzde 21,24 oy aldı.

Toplam 1 milyon 938 bin 869 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kosova'da, 20 parti ve 4 seçim ittifakından bin 67 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarıştı.

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