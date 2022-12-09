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Dünya

Kosova: Sırbistan’ın hegemonyacı hayali hiçbir zaman hayata geçirilemeyecek

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova topraklarında asla Sırbistan güvenlik güçlerine izin vermeyeceklerini belirterek, "Sırbistan’ın hegemonyacı hayali hiçbir zaman hayata geçirilemeyecektir." dedi.

Furkan Abdula   | 09.12.2022
Kosova: Sırbistan’ın hegemonyacı hayali hiçbir zaman hayata geçirilemeyecek Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Üsküp

Cumhurbaşkanı Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı bölgede emniyet güçlerine açılan ateş sonucu bir polisin yaralanması üzerine Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic’in bu bölgeye güvenlik güçleri gönderme açıklamasına tepki gösterdi.

Osmani, “Sırbistan tarafından yapılan polis ve askeri saldırganlık yönündeki açık tehdit, bu ülkede hegemonyacı zihniyetin devam ettiğini kanıtlıyor. 1999 yılında tam da bu zihniyete güçlü darbe vuran tüm demokratik dünya, bunu açık bir şekilde reddetmeli ve buna karşı çıkmalıdır.” ifadesini kullandı.

Osmani, Kosova polisinin yaralanmasının suç olduğunu, Kosova’nın anayasal düzen ve egemenliği ile hukukun üstünlüğüne karşı bir eylem olduğunu ifade etti.

Osmani, gazetecilere yönelik saldırıların özgür bir şekilde haber alma hakkının ihlali olduğunu kaydederek, “Bu suçların failleri, acil bir şekilde adalet önüne çıkartılmalı. Adli kurumlar hemen harekete geçmelidir. Kosova Cumhuriyeti topraklarında artık asla Sırbistan polisi ve askerleri mevcut olmayacaktır. Sırbistan’ın hegemonyacı hayali hiçbir zaman hayata geçirilemeyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

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