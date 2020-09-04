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Dünya

Kosova ile Sırbistan, Beyaz Saray'da 'ekonomik normalleşme' anlaşmasına imza attı

Beyaz Saray, "Kosova ve Sırbistan liderleri, Başkan Trump'ın da katıldığı törende "İki ülke arasında ekonomik normalleşme" anlaşmasını imzaladı." açıklamasında bulundu.

Hakan Çopur   | 04.09.2020
Kosova ile Sırbistan, Beyaz Saray'da 'ekonomik normalleşme' anlaşmasına imza attı

Washington

Beyaz Saray, Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törende "İki ülke arasında ekonomik normalleşme" anlaşmasına imza attıklarını açıkladı.

Hafta boyunca Beyaz Saray'da iki ülke arasında devam eden müzakerelerin sonunda Kosova ile Sırbistan, ekonomik normalleşme konusunda anlaştı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere tarafından duyurulan anlaşma için Oval Ofis'te Trump'ın da katıldığı imza töreni yapıldı.

Deere, açıklamasında, "Trump, Sırbistan ile Kosova'nın ekonomik normalleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Dünyayı daha barışçıl ve müreffeh bir yer kılmak için bu Başkan'ın mümkün kıldığı bir başka tarihi anlaşma." ifadelerine yer verdi.

Kosova ve Sırbistan liderleri, önceki günlerde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmelere katılmış ve çeşitli konularda ilerlemeler sağlandığı bildirilmişti.

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