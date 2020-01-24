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Elazığ'da deprem
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Dünya

Kosova Dışişleri Bakanı: Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde yardıma hazırız

Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Pacolli, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Türk dostlarımızın yanındayız. Kosova Güvenlik Güçleri, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazırdır." dedi.

Furkan Abdula   | 24.01.2020
Kosova Dışişleri Bakanı: Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde yardıma hazırız

Üsküp

Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Elazığ'da meydana gelen depremde can kaybının olmaması temennisinde bulunarak, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyen Pacolli, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Pacolli, "Can kaybının olmamasını umuyor ve dua ediyoruz. Bu anlarda Türk dostlarımızın yanındayız. Kosova Güvenlik Güçleri, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

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