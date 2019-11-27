Kosova Cumhurbaşkanı'nın Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'nin Arnavutluk'un Dıraç şehrinin Thumane ilçesindeki deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.
Dıraç
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, dün meydana gelen depremden en çok etkilenen Thumane ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Thaçi'nin gerçekleştirdiği inceleme sonrasında gazetecilere açıklama yapacağı sırada 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, depremden korkan vatandaşların çığlıkları da duyuldu.
Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik Denizi olan depremin büyüklüğü 5,6 olarak bildirilmişti.
Dün meydana gelen depremde, şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı da 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.
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