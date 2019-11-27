Euro
6.35
Dolar
5.78
BIST 100
105,844.20
Altın
1,454.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kosova Cumhurbaşkanı'nın Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'nin Arnavutluk'un Dıraç şehrinin Thumane ilçesindeki deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

Furkan Abdula   | 27.11.2019
Kosova Cumhurbaşkanı'nın Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı Fotoğraf: Furkan Abdula / AA

Dıraç

Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin Arnavutluk'un Dıraç şehrinin Thumane ilçesindeki deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırada meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. ( Furkan Abdula - Anadolu Ajansı )

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, dün meydana gelen depremden en çok etkilenen Thumane ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Thaçi'nin gerçekleştirdiği inceleme sonrasında gazetecilere açıklama yapacağı sırada 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, depremden korkan vatandaşların çığlıkları da duyuldu.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik Denizi olan depremin büyüklüğü 5,6 olarak bildirilmişti.

Dün meydana gelen depremde, şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı da 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek
ABD’nin İran'ın Askeri Gücü raporu ne kadar gerçekçi?
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor

Benzer haberler

Kosova Cumhurbaşkanı'nın Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı

Kosova Cumhurbaşkanı'nın Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 27'ye çıktı

Tiran'dan gelen yolcular depremi anlattı

Arnavutluk'a gelen Türk ekipler arama kurtarma çalışmaları yapıyor

Arnavutluk'a gelen Türk ekipler arama kurtarma çalışmaları yapıyor
Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı ambulans uçakla İzmir'e getirildi

Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı ambulans uçakla İzmir'e getirildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü