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Dünya

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: Reçak, Sırbistan'ın Kosova'da işlediği katliamların doruk noktası

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, "Reçak, Sırbistan devletinin Kosova’da işlediği katliamların ve insanlığa karşı suçların doruğunu işaret ediyor." dedi.

Agim Sulaj,Seyyid Emin,Dzihat Aliju   | 10.12.2019
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: Reçak, Sırbistan'ın Kosova'da işlediği katliamların doruk noktası

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, ülkenin güney kesimlerindeki Ştimle Belediyesi'ne bağlı Reçak köyünde bulunan ve Kosova Savaşında Sırplar tarafından katledilen sivillerin anısına inşa edilen anıt kompleksi ziyaret etti.

Thaçi'nin bu ziyaretinin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katliamı reddederek "kurgu" olarak nitelendirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kosova Cumhurbaşkanı, burada yaptığı konuşmada, Reçak'ın Kosova'daki Arnavut nüfusa karşı yürütülen Sırp katliamlarının doruk noktası olduğunu vurguladı.

Sırbistan'ın Kosova'da yaklaşık 400 katliam gerçekleştirdiğini kaydeden Thaçi, "Yaklaşık olarak 1300 çocuk öldürdü, onların devlet aygıtları tarafından yaklaşık 20 bin kadına tecavüz edildi, aynı zamanda yaklaşık 13 bin sivil Arnavut öldürüldü. Tekrar vurgulamak istiyorum, Reçak, Sırbistan devletinin Kosova’da işlediği katliamların ve insanlığa karşı suçların doruğunu işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

"(Uluslararası toplum) Kosova'da işledikleri suçları reddetmeye cesaretlendirmiştir"

Uluslararası toplumun Kosova'daki bu anıtlara saygı göstermemesinin aslında Sırbistan'ı akladığını ve işlenen suçu reddetme imkanı verdiğini savunan Thaçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada iki spor takımı taraftarları karşı karşıya gelmedi, aksine Sırp liderliği tarafından yönetilen ve yönlendirilen bu suçu işleyen bir ordu, sivil nüfusa karşı, sivil insanlara karşı bu katliamı yaptı. Tekrar vurgulamak istiyorum, uluslararası toplum temsilcilerinin susması ve buraya gelip bir şekilde öldürülen çocukların, kadınların ve yaşlıların mezarlarına birer çiçek bırakmamaları da Sırbistan'ın ağzını açıp onu aklayacak bir ortam hazırlamış, Kosova'da işledikleri suçları reddetmeye cesaretlendirmiştir."

Thaçi, suçları reddederek, Kosova'da, Bosna'da, Hırvatistan'da ve suçların işlendiği her yerde öldürülenleri etiketleyerek ve hakaret ederek geleceğin inşa edilemeyeceğini belirtti.

Öte yandan, Priştine Asliye Mahkemesi, 5 Aralık'ta, Reçak Katliamı'nı "kurgu ve Arnavut teröristler" olarak nitelendiren Sırp asıllı Kosova İdare ve Yerel Yönetim eski Bakanı Ivan Todosijeviç'i "etnik, ırkçı, dini nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla 2 yıl hapse mahkum etti.

Mahkemenin bu kararı ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Todosijeviç'e destek vererek katliamı "Reçak'ta uydurulmuş bir suç" olarak nitelendirmişti.

Kosova'da savaşın devam ettiği 15 Ocak 1999'da Reçak'ta 45 sivil, Sırp ordu, özel polis ve paramiliter oluşumları tarafından katledildi. Olaydan bir gün sonra, AGİT eski misyon şefi William Walker olayı "katliam ve insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmişti.

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