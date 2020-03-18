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Dünya, Koronavirüs

Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanını Kovid-19'la ilgili 'panik yaydığı' gerekçesiyle görevden aldı

Kosova Başbakanı Kurti, Kosova İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Veliu'yu "başbakanın olağanüstü hal ilanı ile ilgili tutumuna karşı olduğu" ve "yeni tip koronavirüs ile ilgili panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı.

Agim Sulaj,Seyyid Emin,Dzihat Aliju   | 18.03.2020
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanını Kovid-19'la ilgili 'panik yaydığı' gerekçesiyle görevden aldı Kosova Başbakanı Albin Kurti.

Piriştine

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu'yu "başbakanın olağanüstü hal ilanı ile ilgili tutumuna karşı olduğu" ve "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı.

Kosova Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Veliu'nun yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, "olağanüstü hal ilanı konusunda Kosova Cumhuriyeti Başbakanının tutumuna karşı olduğu" ve "Kovid-19'dan etkilenenlerin sayısının her saat arttığını söyleyerek panik yaydığı" belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Başbakan Kurti, Kovid-19 ile enfekte olan insanların sayısının saatten saate arttığı yönünde Sağlık Bakanlığı veya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün açıklamasının olmadığını ifade etti.

Kurti, tüm kamu idaresinin, koronavirüs hasarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterdiğini vurgulayarak, "Hükümet kabinesi üyeleri de dahil olmak üzere merkezi yönetim yetkilileri, hem kararlarda hem de açıklamalarında ihtiyatlı davranmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Veliu'nun "Belirgin bir liderlik eksikliği gösterdiğini ve mensubu olduğu hükümetin çalışmalarını baltaladığını" kaydeden Kurti, bu nedenle Veliu'yu görevden aldığını, hükümet ortağı olan Kosova Demokratik Birliğinin (LDK) Genel Başkanı İsa Mustafa'ya bildirdiğini aktardı.

Koalisyon hükümetinin parçası olarak LDK'dan bu göreve getirilen Veliu'nun yerine yeni bakan seçilene kadar Bakan Yardımcısı Xhelal Sveçla bu görevi üstlenecek.

LDK Genel Başkanı Mustafa: Başbakanın tek taraflı eylemleri kabul edilemez

Öte yandan LDK Genel Başkanı Mustafa, Başbakan Kurti'nin kendisine danışmadan kararı aldığını belirterek, bu kararın kendisi ve partisi için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Mustafa, bu hareketin koalisyon anlaşmasının ihlali olduğunu, koalisyondaki partinin genel başkanına danışarak bakanların görevden alınabilmesi doğrultusunda anlaştıklarını anımsattı.

Mustafa, "Başbakanın tek taraflı eylemleri zararlı, kabul edilemez ve koalisyonun bozulmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce Poduyeva Belediye Başkanı olan Veliu, LDK sıralarından İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanlığına getirilmiş, belediye başkanı görevinden istifa etmişti.

Podujava Belediyesinde 15 Mart'ta düzenlenmesi planlanan olağanüstü yerel seçimler ise koronavirüsün yayılmasını önlemek için ileri bir tarihe ertelenmişti.

Kosova'da, 6 Ekim 2019 erken genel seçimde birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi ile koalisyon ortağı LDK arasında 3 ay süren müzakereler sonrasında hükümet kurulmuştu.

Anlaşmaya göre Kendin Karar Al Hareketi 6 bakanlık, LDK 6 bakanlık ve azınlıklar da 3 bakanlık almıştı.

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