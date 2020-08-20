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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüste son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 22 milyon 732 bine yükselirken, 793 bin 904 kişi hayatını kaybetti, 15 milyon 409 bin kişi iyileşti.

Kayhan Gül   | 20.08.2020
Koronavirüste son 24 saat

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 5 milyon 719 bini geçerken, iyileşen sayısı 3 milyon 65 bine ulaştı. Ülkede bugüne kadar 176 bin 787 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olan Brezilya'da, vaka sayısı 3 milyon 470 bine, can kaybı 111 bin 443'e çıktı, iyileşen kişi sayısı 2 milyon 615 bini aştı.

Hindistan'daki vaka sayısı 2 milyon 903 bini geçerken, can kaybı 54 bin 963'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 157 bine çıktı.

ABD istihbaratı, Çin yönetiminin Kovid-19 salgını konusunda dünyayı uyarmakta gecikmesinin sebebinin, "yerel yöneticilerin, salgını merkezi yönetimden saklamaya çalışması olabileceğini" öne sürdü.

Almanya, Hırvatistan'ın iki bölgesini (Split-Dalmaçya ile Sibenik-Knin) ve Romanya'nın Valcea bölgesini Kovid-19 salgınında riskli bölgeler listesine aldı.

İngiltere de son günlerde vakalarda artış yaşanan Hırvatistan ve Avusturya'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkardı, Portekiz'i ise listeye aldı.

Afrika Birliği, kıtada Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kasıma kadar 20 milyon test kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Mısır yönetimi, ülke dışından gelenlere Kovid-19 testi yaptırmaları şartını getirirken, cuma namazlarının Vakıflar Bakanlığının belirleyeceği şartlarda gelecek haftadan itibaren tekrar kılınmasına karar verildi.

Zambiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı Inonge Wina'da Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetildiği Özbekistan'da pazar yerleri, alışveriş merkezleri, spor salonları ve yüzme havuzları faaliyete geçti.

Endonezya ve Çin, 3. aşama klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşısı için iş birliği anlaşması imzaladı.

Kırgızistan hükümeti, mart sonunda kapattığı sınırları kısmen açma yönünde karar aldı.

Karar gereği, yabancı uyruklu vatandaşlar, eğitim, sağlık, cenaze amacıyla ülkeye giriş yapabilecek.

Ayrıca, oturma izni olan yabancı uyruklu vatandaşlar da Kırgızistan'a gelebilecek.

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