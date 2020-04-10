Koronavirüs vakası açıklanmayan Tacikistan’da bir hastane karantinaya alındı
Çin’in sınır komşusu olan ve henüz yeni tip koronavirüs vakası açıklanmayan Tacikistan’ın kuzeyindeki bir hastane karantinaya alındı.
Taşkent
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Tacik basınında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Cabbar Rasulov ilçe hastanesi, önlem amacıyla içerideki 397 kişiyle 14 günlüğüne kapatıldı.
Basına konuşan hastanenin başhekimi Dilmurod Rahmatullayev, bir kişinin zatürreden öldüğü hastanenin karantinaya alındığını ifade ederek hastanede 182 hasta, 35 hasta yakını ve 180 çalışanın bulunduğunu aktardı.
Rahmatullayev, test sonuçlarına göre hastanedekiler arasında koronavirüsün tespit edilmediğini ancak ateşi yüksek olan 7 kişinin bulaşıcı hastalıklar hastanesine sevk edildiğini belirtti.
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