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Dünya

Körfez'de uzlaşının ardından Katar'dan da Suudi Arabistan'a uçuşlar başlıyor

Katar Hava Yolları, 3,5 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a uçuşların 11 Ocak Pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 09.01.2021
Körfez'de uzlaşının ardından Katar'dan da Suudi Arabistan'a uçuşlar başlıyor

Ad Dawhah

Katar Hava Yolları şirketinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 11 Ocak'ta Riyad'a, 14 Ocak'ta Cidde'ye ve 16 Ocak'ta Dammam'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

Suudi Arabistan Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada da Katar'ın başkenti Doha'ya uçuşların 11 Ocak'ta yeniden başlayacağı duyurulmuştu.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

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