Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin liderleri, bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı olağanüstü istişare toplantısı için Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya geliyor.

Körfez ülkelerinin liderleri, olağanüstü istişare toplantısı için Suudi Arabistan'da buluşacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin liderleri, bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı olağanüstü istişare toplantısı için Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya geliyor.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde KİK liderler düzeyinde "olağanüstü istişare toplantısı" düzenleneceği belirtildi.

Haberde, Veliaht Prens Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ın beraberindeki heyetle Kuveyt Emiri'ni temsilen Cidde'ye gitmek üzere ülkeden ayrıldığı ifade edildi.

Körfez medyasında yer alan haberlerde ise toplantının, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası çabalar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakere girişimleriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Toplantıda, bölgedeki mevcut durumun güvenlik ve ekonomi üzerindeki bölgesel ve uluslararası etkileri, gerilimi düşürme çabaları, Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki arabuluculuğu, Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimali ve deniz seyrüsefer güvenliği gibi konuların ele alınacağı, ayrıca, savaş sürecinde Körfez ülkelerinin maruz kaldığı saldırılara karşı atılacak adımların da değerlendirileceği ifade edildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK); Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Umman'dan oluşuyor.

