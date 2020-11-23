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Dünya

Koreler arası ilişkiler irtibat ofisinin açılmasıyla yeniden başlayacak

Güney Kore Birleşme Bakanı Lee, Koreler arası ilişkilerin irtibat ofisinin açılmasıyla başlayacağını açıkladı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 23.11.2020
Koreler arası ilişkiler irtibat ofisinin açılmasıyla yeniden başlayacak

Ankara

Güney Kore devlet kanalı Kore Yayın Sisteminin (KBS) haberine göre, Birleşme Bakanı Lee In-young, Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, Koreler arasında kalıcı iletişim hatlarının yeniden yürürlüğe konulmasının huzurlu günlerin başlangıcının işareti olacağını söyledi.

Kuzey Kore'nin haziranda irtibat bürosunu havaya uçurduğunu anımsatan Lee, sorumsuzca yapılan bu hareketin Güney Kore halkının umutları ve barışı sürdürmeye yönelik isteğiyle ters düştüğüne dikkati çekti.

''Huzur ve refahın olduğu bir gelecek için bu adımların tekrar atılması gerekiyor''

Lee, zorluklarla karşılaşacak olsalar da Koreler arası ilişkilerin, huzur ve refahın olduğu bir geleceğinin olabilmesi için bu adımların tekrar atılması gerektiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin kolay olmayacağını ancak geniş anlamda barış için ortak irtibat bürosunun oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Lee, ilişkilerin söz konusu büronun açılmasıyla başlayacağını kaydetti.

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