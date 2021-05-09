Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kontrolden çıkan Long March 5B tipi roketin enkazı Maldivler yakınlarına düştü

Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere fırlatılan ve kontrolden çıkan Long March 5B roketinin, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir yere düştüğü açıklandı.

Ömer Faruk Yıldız   | 09.05.2021
Kontrolden çıkan Long March 5B tipi roketin enkazı Maldivler yakınlarına düştü

Kuala Lumpur

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve enkazının büyük bir kısmı atmosferde yanan roketin dünyaya geri dönen kalıntıları, Hint Okyanusu'na düştü.

Açıklamada, roketin, Çin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığı kaydedildi.

Roketin konumunu an be an takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruladı.

Long March 5B

Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi, 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmasının ardından Tianhı modülü, roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.

Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 158 milyon 93 bine ulaştı
Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 20 binin altına düşerek 18 bin 52 oldu
Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisinde Kovid-19'a karşı 1450 kişi aşılandı
AB ülkelerinde şimdiye kadar 160 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdı

Benzer haberler

Kontrolden çıkan Long March 5B tipi roketin enkazı Maldivler yakınlarına düştü

Kontrolden çıkan Long March 5B tipi roketin enkazı Maldivler yakınlarına düştü