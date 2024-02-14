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Dünya

Kongre'den ihraç edilen Cumhuriyetçi Santos'un New York'taki koltuğunu Demokratlar kazandı

ABD’de, yalan beyan, dolandırıcılık gibi birçok suçlama nedeniyle Kongre’den ihraç edilen eski New York Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi George Santos’un boşalan koltuğunu Demokratlar kazandı.

Islam Doğru  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Kongre'den ihraç edilen Cumhuriyetçi Santos'un New York'taki koltuğunu Demokratlar kazandı George Santos

New York

New York’ta dün yapılan özel seçimde, Demokrat Tom Suozzi, resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan zaferle çıktı.

Eyaletin Queens ve Long Island bölgelerinin temsilciliğini kapsayan Kongre üyeliği için Suozzi, oyların yaklaşık yüzde 54’ünü alarak, yüzde 46'da kalan Cumhuriyetçi rakibi Mazı Pilip’i geride bıraktı.

Santos'un yerine Suozzi’nin seçilmesi ile Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi’ndeki farkı 6’ya indirmiş oldu.

Şu an 3'ü boş, 435 koltuk bulunan Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 219 üye ile çoğunluğa sahipken, Demokratlar ise 213 koltuğu elinde tutuyor.

Mecliste çoğunluk olabilmek için en az 218 koltuğa sahip olmak gerekiyor.

Siyasi analistler, ayrıca, Suozzi’nin zaferinin özellikle son günlerde sağlık durumu ve sınır güvenliği gibi tartışmalarla zor bir dönem geçiren Başkan Joe Biden yönetimi için moral olduğu değerlendirmelerinde bulunuyor.​​​​​​​

Cumhuriyetçi Santos, Temsilciler Meclisi’nden ihraç edilmişti

New York'tan, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi George Santos, daha sonra seçilmesiyle ilgili yalan beyanlarda bulunma, dolandırıcılık, kara para aklama gibi birçok suçlamayla gündeme gelmişti.

Santos, New York'ta savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianamede, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesince Mart 2023’te hakkında soruşturma başlatılan Santos, 1 Aralık'ta, etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Temsilciler Meclisi tarafından üyeliği düşürülmüştü.

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