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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşim merkezine uçak düştü: 23 ölü

Busy Bee firmasına ait Dornier-228 tipi özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra Goma kentinde yerleşim merkezine düştü. Olayda 23 kişi hayatını kaybetti.

Alaattin Doğru   | 24.11.2019
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşim merkezine uçak düştü: 23 ölü

Dakar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, özel uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Busy Bee firmasına ait Dornier-228 tipi özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra Goma kentinde yerleşim merkezine düştü.

Firma yetkilileri 2'si mürettebat 19 kişinin olduğu uçağın teknik sorun nedeniyle düşmüş olabileceğini ifade etti.

Sivil Havacılık Koruma Müdürü Joseph Makundi, kazanın olduğu bölgede 23 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti.

Kuzey Kivu Eyaleti Valisi Carly Nzanzu Kasivita da uçağın rötarlı kalktığı bilgisine ulaştıklarını kaydetti.

Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) kaza yerine 2 itfaiye aracı ve bir kurtarma ekibi gönderdi.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde, havaalanı yakınındaki Mapendo/Birere semtinde evin üstüne düşen uçağın enkazından dumanlar çıktığı görülüyor.



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