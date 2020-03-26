Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı danışmanı koronavirüsten yaşamını yitirdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin danışmanlarından Jean Joseph Mukendi wa Mulumba'nın koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Dakar
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin avukatı ve yakın arkadaşı olan danışmanlarından Jean Joseph Mukendi wa Mulumba'nın sağlığı Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kötüleşti.
Ülkesinde saygı duyulan bir insan hakları savunucusu olan Mulumba 74 yaşında yaşamını yitirdi.
Mulumba'nın virüsü, sağlık kontrolü için gittiği Fransa'da kapmış olabileceği belirtiliyor.
Burkina Faso'da Kovid-19'lu vaka sayısı 146'ya çıktı
Afrika ülkesi Burkina Faso’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artıyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen 81 testten 31’inin pozitif çıktığı belirtildi.
Kovid-19'un ülkede görüldüğü 9 Mart’tan bu yana vaka sayısının 146'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, bunlardan 10’unun iyileştiği ifade edildi.
Açıklamada, salgının daha da yayılmasının önüne geçmek için halka sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.