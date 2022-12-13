Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde şiddetli yağışlar nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinsaşa’da şiddetli yağışlarından sonra oluşan sellerde en az 100 kişi hayatını kaybetti.
Yaounde
Ulusal basındaki haberlere göre, Kinsaşa'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından seller ve toprak kaymaları meydana geldi.
Yaşanan felakette şu ana kadar en az 100 kişi yaşamını yitirdi.
Başbakan Jean Michel Sama Lukonde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.