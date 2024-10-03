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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde alabora olan teknedeki 50 yolcu öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde bulunan Kivu Gölü'nde alabora olan teknede yolculuk eden en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Emin Dönmez  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde alabora olan teknedeki 50 yolcu öldü

Yaounde

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'daki Kituku limanından hareket eden aşırı yüklü tekne alabora oldu. Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı tahmin edilen teknede bulunan 50 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı.

Gölde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapılmazken teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük aldığı değerlendiriliyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.

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