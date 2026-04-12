Konfederasyondan çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimleri için "sandığa davet" Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, 19 Nisan'da Bulgaristan'da yapılacak milletvekili seçimlerinde oy kullanmaları için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşları sandığa davet etti.

Bulgaristan'ın erken genel seçim sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Mutlu, ülkede 5 yılda sekizinci seçimin yapılacağını söyledi.

Bulgaristan'ın adeta seçim sarmalına girdiğini ifade eden Mutlu, "Seçim sonrasında Bulgaristan'da hükümetler oluşturulamadı, oluşsa da çok kalıcı olmadı. Koalisyonlar oluştu ancak bu koalisyonlar çok sağlıklı işlemiyor ve yürümüyor, bu bizleri üzüyor." dedi.

Mutlu, çifte vatandaşların doğup büyüdüğü Bulgaristan'ı sevdiğini dile getirerek, Bulgaristan'da yapılan her seçime önem verdiklerini vurguladı.

Seçimlere katılmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Şimdi sandık sayısına kısıtlama getirildi. Bizlerden korkmaya gerek yok. Bizler, Bulgaristan'ı seviyoruz, Bulgaristan'ın geleceğini düşünüyoruz. Bulgaristan'ın iyiliğini, başarısını ve Avrupa Birliği içerisinde ileri demokrasinin yerleştiği bir ülke olmasını istiyoruz. Bu nedenle de kimsenin korkmasına gerek yok ama maalesef 20 sandığa düşürüldü sayı. Bu, bizleri üzmüştür. Trakya, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmir'de derneklerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda bunu dile getirdik ama her şeye rağmen Bulgaristan Parlamentosu karar almış, saygı duyuyoruz."

"İstediğimiz yeri almak istiyoruz"

Konfederasyon çatısı altında Türkiye'de çifte vatandaşların katılımıyla düzenlenen toplantılar sonucunda deklarasyon yayımladıklarını ifade eden Mutlu, sorun ve taleplerin dile getirildiği deklarasyonun Bulgaristan'daki siyasi partilere iletildiğini belirtti ve "Türkiye'de çifte vatandaşlar için açılacak sandıklara insanımızı davet ediyoruz. Bu konuda çok hassasız. Sandık bölgelerini yayımladık. Herkesin en yakınındaki sandığa giderek oyunu kullanmasını çok arzu ediyoruz." dedi.

Türkiye'deki sandıklarda yaklaşık 150 bin çifte vatandaşın oy kullanabileceğini söyleyen Mutlu, imkanı olanların ise 19 Nisan'da Bulgaristan'a giderek kendi bölgelerinde oylarını kullanması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

Tüm partilerde Türk adayların olduğunu anlatan Mutlu, şöyle devam etti:

"Umarım bu seçimlerden de önceki seçimlerde olduğu gibi bizim insanımız başarıyla çıkacak. Bizim oradaki Türk adaylarımızın seçilebilmesi için öncelikle onlara oy verilmesini çok arzu ediyoruz. Tüm partilerde Türk adaylarımız var, onlara oy verilsin. Bulgaristan Parlamentosunda istediğimiz yeri almak istiyoruz. Bulgaristan vatandaşları olarak Bulgaristan'da birinci sınıf vatandaş statüsünde iyi bir geleceğimiz olsun istiyoruz."

"Ülkenin asli unsurlarıyız"

Mutlu, Konfederasyon olarak Türkiye ve Balkanlar'daki çifte vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin 52 ilindeki teşkilatları, 300'ün üzerinde dernek ve 12 federasyonla faaliyetler yürüttüklerini anlatan Mutlu, "Balkanlar'da barışın ve kardeşliğin tesis edilmesi yönünde çalışıyoruz. Bulgaristan özelinde o ülkenin asli unsurlarıyız. Oy kullanma hakkımız anayasal haktır. Bu nedenle hem Türkiye'de kurulacak sandıklarda hem de Bulgaristan'a da gidip oyumuzu kullanmayı arzu ediyoruz. İnsanımızın da duyarlılık göstereceğine inanıyorum. Avrupa Birliği içerisinde Bulgaristan demokrasisine katkı sağlayarak vatandaşlık görevimizi yerine getirmek istiyoruz." diye konuştu.