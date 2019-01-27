'Kömür santrallerinin kapatılması Almanya'ya pahalıya mal olacak'

BERLİN

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsünden (Ifo), yapılan açıklamada, ülkenin kömürden çıkışla birlikte "enerji ve iklim politikasında yapılması gereken temel reformlar fırsatının kaçırıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, "Kömürden Çıkış Paydaş Komisyonunun” Almanya’da 2038'e kadar elektrik üreten kömür santrallerinin kapatılması önerisi eleştirilerek, elektrik üretiminde kömürden çıkmanın Almanya’ya pahalıya mal olacağına işaret edildi.

Kömürden elektrik üretimi yapılan santrallerin, bir zaman çizelgesine göre kapatılmasının enerji sistemi dönüşümünde ek maliyetlere sebep olacağı ifade edilen açıklamada, “Mevcut tahminlere göre, yine de ülkede enerji sistemi dönüşümü için 2050 yılına kadar 1 trilyon avrodan fazla ek yatırım yapılması gerekiyor.” değerlendirmesine yer verdi.

Ifo’nun araştırmacısı Karen Pittel, Enstitünün yaptığı hesaplamalara göre, santral işletmecilerine ödenecek tazminat ve elektrik fiyatlarında planlanan indirimin kömürden çıkış maliyetlerini artıracağını işaret ederek, “Alman ve uluslararası iklim hedeflerinin uygulanması için uzun vadeli bir plan halen yok.” ifadesini kullandı.

"Sürdürülebilir enerjiye geçiş”

Almanya'da hükumetin oluşturduğu Kömürden Çıkış Paydaş Komisyonunca, dün yapılan açıklamada, ülkede kömürden elektrik üretimi yapılan santrallerin, 2038'e kadar kapatılması gerektiği belirtildi.

Sanayi, sendika, akademi ve STK temsilcilerinden oluşan 31 üyeli komisyonun önerisinin, hükumet tarafından kanun haline getirilmesi beklenirken, kapatmadan etkilenecek eyaletlere yardım için 40 milyar avro ayrılması kararlaştırıldı.

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 40'tan fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Alman hükumeti, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030'a kadar yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) yaptığı konuşmada, ülkesinin üç büyük zorlukla karşı karşıya kaldığını işaret ederek bu zorlukları “sürdürülebilir enerjiye geçiş”, “dijital altyapının oluşturulması” ve “daha etkili göç yönetimi” olarak sıralamıştı.

Muhabir: Bahattin Gönültaş