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Dünya

Komorlar açıklarında batan tekneden kurtulan 8 kişiye 3 hafta sonra ulaşıldı

Hint Okyanusu'ndaki Afrika ülkesi Komorlar açıklarında dalgalar nedeniyle alabora olan tekneden kurtulan 8 kişiye yaklaşık 3 hafta sonra ulaşıldığı bildirildi.

Gökhan Kavak   | 10.08.2021
Komorlar açıklarında batan tekneden kurtulan 8 kişiye 3 hafta sonra ulaşıldı

Kenya

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Komorlar açıklarında bir tekne alabora olarak battı ve kalıntıları Kenya açıklarına sürüklendi.

Batan teknenin kalıntıları üzerindeki 8 kişi 3 hafta boyunca denizde hayatta kalmayı başarırken 7 kişi hayatını kaybetti.

Kenya Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından kurtarılan kişiler tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Teknenin tam olarak hangi gün alabora olduğu ile ilgili açıklama yapılmazken kazanın yaklaşık 3 hafta önce meydana geldiği kaydedildi.

Alabora olan teknedeki yolcuların Komorlar vatandaşı olduğu ve Kenya'ya seyahat ettiği bildirildi.

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