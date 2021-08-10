Komorlar açıklarında batan tekneden kurtulan 8 kişiye 3 hafta sonra ulaşıldı
Hint Okyanusu'ndaki Afrika ülkesi Komorlar açıklarında dalgalar nedeniyle alabora olan tekneden kurtulan 8 kişiye yaklaşık 3 hafta sonra ulaşıldığı bildirildi.
Kenya
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Komorlar açıklarında bir tekne alabora olarak battı ve kalıntıları Kenya açıklarına sürüklendi.
Batan teknenin kalıntıları üzerindeki 8 kişi 3 hafta boyunca denizde hayatta kalmayı başarırken 7 kişi hayatını kaybetti.
Kenya Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından kurtarılan kişiler tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Teknenin tam olarak hangi gün alabora olduğu ile ilgili açıklama yapılmazken kazanın yaklaşık 3 hafta önce meydana geldiği kaydedildi.
Alabora olan teknedeki yolcuların Komorlar vatandaşı olduğu ve Kenya'ya seyahat ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.