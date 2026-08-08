Kolombiya'da yemin ederek göreve resmen başlayan 48 yaşındaki sağcı Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sert güvenlik söylemi ve etkili medya kullanımıyla ülke siyasetinde hızlı bir yükseliş gösterdi.

Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella: Güçlü medya ve hızlı yükseliş Kolombiya'da yemin ederek göreve resmen başlayan 48 yaşındaki sağcı Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sert güvenlik söylemi ve etkili medya kullanımıyla ülke siyasetinde hızlı bir yükseliş gösterdi.

De la Espriella, medya tarafından tanınan bir avukat, milyon dolarlık bir iş insanı, "sistemin dışından" gelen bir siyasetçi ve sol karşıtı olarak öne çıktı.

Kendisine "Kaplan" lakabını takan De la Espriella, Kolombiya tarihinin en yüksek oyunu alan cumhurbaşkanı olarak kayıtlara geçti.

Seçimde, eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ilerici politikalarını sürdürmeyi hedefleyen solcu senatör Ivan Cepeda'yı az farkla mağlup eden De la Espriella, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın siyasi çizgisiyle de dikkati çekiyor.

De la Espriella, Kolombiya'nın başlıca sorunları olarak gördüğü suç, kanunsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadelede "demir yumruk" söylemiyle seçimi kazandı.

Ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ve İsrail ile "daha önce hiç olmadığı kadar" yakın ilişkiler kuracağını vadeden De la Espriella, İsrail yönetimi tarafından "Yahudi halkının ve İsrail devletinin gerçek dostu" olarak nitelendirildi.

Solu azılı düşman olarak nitelendirdi

Kampanya döneminde sol kesimi "azılı düşman" olarak nitelendiren De la Espriella, katıldığı televizyon programlarında kullandığı bazı ifadeler ayrımcı olduğu gerekçesiyle bir kesim tarafından sert şekilde eleştirildi.

De la Espriella, seçim kampanyasında sosyal medyayı ve görsel iletişimi etkin biçimde kullanarak kendisini yalnızca bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir medya figürü olarak konumlandırdı.

Kendisine yakın içerik üreticileri aracılığıyla mesajlarını geniş kitlelere ulaştırırken "Kaplan" ve "Vatan için dimdik" gibi kolay hatırlanan slogan ve sembolleri öne çıkardı.

Büyük ekranlar, müzik, görsel unsurlar ve sahne performanslarıyla kampanyasını adeta bir gösteriye dönüştürdü.

Abelardo de la Espriella kimdir?

Sert güvenlik söylemi ve etkili medya kullanımıyla ülke siyasetinde hızla yükselen De la Espriella, Kolombiya'nın son yıllardaki en süratli politik yükselişlerinden birine imza attı.

De la Espriella, 31 Temmuz 1978'de başkent Bogota'da doğdu ancak Cordoba eyaletinin Monteria kentinde büyüdü.

Sergio Arboleda Üniversitesinden mezun olan De la Espriella, ceza ve idare hukuku alanlarında uzmanlaştı.

De la Espriella, 2002 yılında kendi hukuk bürosunu kurdu. Büro, ilerleyen yıllarda Bogota, Barranquilla, Medellin ve Miami'de de ofis açtı.

Cumhurbaşkanı De la Espriella, onlarca yıllık avukatlık kariyerinin yanı sıra tanınmış kamu figürlerini ve ülkenin en tartışmalı isimlerinden bazılarını temsil etmesiyle tanınıyor.

Hukuki skandallara karışan isimleri savunması

De la Espriella, Kolombiya'da asit saldırılarına yönelik cezaların ağırlaştırılması için yürütülen kampanyalarda önemli rol oynadı. Ancak kamuoyunda asıl tanınması, hukuki skandallara karışan isimleri savunmasıyla oldu.

Bunlar arasında paramiliter gruplarla bağlantılı faaliyetler nedeniyle hüküm giymiş eski Kongre üyeleri, Nule grubu iş insanları ve eski yargıç Jorge Pretelt de bulunuyor.

De la Espriella'nın, Kolombiya'nın en büyük finansal skandallarından biri olan DMG'nin kurucusu David Murcia Guzmán'ın avukatlığını üstlenmesi kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

De la Espriella, 2013-2019 yıllarında ABD'de yargılanan iş insanı Alex Saab'ın da avukatlığını yaptı. Saab ile De la Espriella arasındaki ilişki, avukatlık ücretleri, ABD kurumları nezdindeki girişimler ve Kolombiya'daki siyasi tartışmalar nedeniyle rakipleri tarafından gündeme getirildi.

Çok sayıda sektöre atıldı

Avukatlığın yanı sıra çeşitli iş girişimlerinde de bulunan De la Espriella, şarap, alkollü içecekler, moda ve eğlence sektörlerine yatırım yaptı. Bu girişimleriyle lüks yaşam tarzı ve girişimcilikle özdeşleşen bir kamuoyu imajı oluşturdu.

De la Espriella ayrıca kitaplar yayımlayıp müzik çalışmaları yaptı ve sık sık medyada yer alarak siyasete atılmadan önce kamuoyunda tanınan bir isim haline geldi.

Siyasi yükselişi ise 2025'in sonlarında Vatan Savunucuları hareketinin desteğiyle cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasıyla başlayan De la Espriella, kısa sürede anketlerde Petro karşıtı seçmenin önde gelen adayı olarak öne çıktı.

Kolombiyalı siyaset iletişimi uzmanı Otto Gutierrez, De la Espriella'nın seçim kampanyasının başarısında dijital medyanın önemli rol oynadığını belirtti.

Gutierrez, 2026 seçimlerinin "duygusal dijital seçim kampanyası" dönemine dönüştüğünü ve De la Espriella'nın sosyal medya, semboller ve duygusal mesajları etkili kullanarak seçmenle güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.

Ülkeyi 3 merkezden yönetecek

Yeni Cumhurbaşkanı De la Espriella, yönetimi merkeziyetçilikten uzaklaştırmayı hedeflerken Karayip kıyısındaki Barranquilla'yı ülkenin alternatif başkenti, Cali ve Medellin kentlerini ise Cumhurbaşkanlığının uydu merkezleri haline getirmeyi planlıyor.