Kolombiya'daki saldırının failinin ELN üyesi olduğu belirlendi

Kolombiya Savunma Bakanı Botero, Bogota'daki polis okulunu hedef alan ve 21 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı düzenleyen teröristin, ELN'nin "El Mocho" ya da "Kiko" kod adlı üyesi olduğunu açıkladı.

BOGOTA

Kolombiya’da 21 kişinin öldüğü bombalı araç saldırısını düzenleyen teröristin, ülkedeki silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensubu olduğu açıklandı.

Başkent Bogota’nın güneyindeki General Santander Polis Okulunu dün hedef alan terör eylemine ilişkin soruşturmada elde edilen son bilgiler, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino’da düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero, bomba yüklü aracı kullanan ve aynı eylemde ölen teröristin ELN mensubu olduğunu görsellerle destekleyerek anlattı. Botero “Saldırıyı düzenleyen Jose Aldemar Rojas Rodriguez, ‘El Mocho’ ya da ‘Kiko’ kod adlı kişidir.” dedi.

Botero, 1994 yılında ELN’ye katılan Rodriguez’in, örgütün bombacısı olduğunu belirtti.

Botero, Rodriguez’in, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasıyla silah bıraktığı dönemde kendisini FARC militanı gibi gösterip, anlaşmanın imkanlarından yararlanmak için toplanma alanlarına girmek istediğini fakat FARC mensuplarının buna izin vermediğini aktardı.

Venezuela detayı

Savunma Bakanı Botero’nun, Rodriguez’in 2011 yılında (Kolombiya’nın sınır kenti) Arauca’da bulunduğu sürede “ELN mensuplarına ve başka kişilere patlayıcı eğitimi vermek için Venezuela’ya gidip geldiği” yönünde açıkladığı detay dikkati çekti.

Saldırganın çok büyük bir kompleks olan General Santander Polis Okulunun içine nasıl girdiğine dair de bilgiler paylaşan Botero, bilinenin aksine, bombaya duyarlı polis köpeğinin orada olmadığını kaydetti. Botero, teröristin okula, kargo kapısının bir önceki araç için açılmasından yararlanarak okula girdiğini ve kız öğrencilerin yatakhanelerinin bulunduğu bölüme kadar ilerlemeyi başardığını anlattı.

Botero’nun ardından konuşan Başsavcı Nestor Humberto Martinez ise Savunma Bakanı gibi, Rodriguez’in ELN üyesi olduğunun belirlendiğini yineledi.

Martinez, saldırıyla alakalı iddianamenin hazırlanmasının sürdüğünü ve ELN’nin elebaşları için de iddianame hazırlanacağını duyurdu.

Martinez ayrıca eylemi düzenleyen teröristin çok kısa sürede tespit edilmesinin bazı Kolombiyalılar tarafından şüpheyle karşılanmasını anlayamadıklarını dile getirdi.

Martinez bir soru üzerine, başsavcılığın elinde saldırıyla alakalı Venezuela’yı sorumlu gösterecek bir bilgi olmadığını fakat ELN’nin komutanlarının bu ülkede olduklarını kanıtlamak için yürütülen bir çalışmaya ve bu çerçevede bazı bilgilere sahip olduklarını söyledi.



Muhabir: Lokman İlhan