Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Kolombiya'da 4 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi, yaralı sayısı ise 300'ü geçti.

Sinan Doğan   | 02.05.2021
Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Bolivar

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, bir kez daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etti.

Protestoların merkezi başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, hükümetin yeni vergi reformu projesine sloganlar ve şarkılar eşliğinde tepki gösterdi.

Protestoculardan bazılarının polise taş ve hava fişek fırlatması üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Gösterilerde şimdiye kadar 1'i polis en az 5 kişi hayatını kaybederken, 209'u polis 105'i sivil 314 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri 300 kişiyi de gözaltına aldı.

Cali'deki 9 cinayet soruşturuluyor

Öte yandan, gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü ülkenin 3. büyük kenti Cali'de 3 günde 9 cinayetin işlenmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Cinayetlerin şehirdeki protestolarla ilgili olup olmadığı soruşturma tamamlandıktan sonra netlik kazanacak.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, dün bir televizyon kanalında katıldığı programda, Kongre'ye sundukları vergi reformu tasarısını geri çekmeyeceklerini ancak çeşitli düzenlemeler içeren yeni bir metin hazırlayacaklarını belirtmişti.

Sivil toplum örgütleri ise bir kez daha yeni vergi reformu tasarısının tümüyle geri çekilmesini istediklerini, aksi halde ülke genelinde yeni ulusal grevler başlatacaklarını açıklamıştı.

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler başlarda sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da uygulanan Kovid-19 aşıları, 80 yaş üstündeki ölümleri azalttı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 576 bini geçti

Benzer haberler

Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Berlin’de Alman hükümetinin Kovid-19 salgınında izlediği politika protesto edildi

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor

Kolombiya'da hükümet protestolara yol açan vergi reformu yasa tasarısında değişikliğe gidecek

Kolombiya'da hükümet protestolara yol açan vergi reformu yasa tasarısında değişikliğe gidecek
Myanmar'da ordunun protestoculara müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 759'a yükseldi

Myanmar'da ordunun protestoculara müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 759'a yükseldi
Kolombiya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolar düzenledi

Kolombiya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolar düzenledi