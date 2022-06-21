Dolar
17.35
Euro
18.30
Altın
1,832.59
ETH/USDT
1,160.80
BTC/USDT
21,285.00
BIST 100
2,568.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN, barış müzakerelerine açık olduğunu duyurdu

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), Gustavo Petro'nun cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından barış görüşmelerine yeniden başlamaya istekli olduğunu bildirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 21.06.2022
Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN, barış müzakerelerine açık olduğunu duyurdu

Ankara

TRT World'ün haberine göre, ELN'den yapılan açıklamada, örgütün her zaman siyasi ve silahlı faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Örgüt Şubat 2017'de, Ekvador'un başkenti Kito'da başlayan barış sürecini devam ettirme eğilimini sürdürüyor." ifadesi kullanılarak örgütün barış görüşmelerine açık olduğu kaydedildi.

Örgüt, toplumsal dışlanma ve eşitsizlikle mücadele için reform çağrısında bulundu.

Kolombiya'da, 20 Haziran'da, düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda yüzde 99,88'i açılan sandık sonuçlarına göre, Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 50,46 ile en çok oy alarak Kolombiya'nın 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.

Petro, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

ELN ile müzakereler

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve müzakereler, Ekvador’un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba’nın başkenti Havana’ya taşınmıştı.

Devlet Başkanı Ivan Duque ise çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamalarda, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için birçok kez örgüte suç işlemeyi ve rehineleri bırakması çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda 'göçmen yükünde adil paylaşım' konusu tartışıldı
Bolu'da sağanak etkili oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama
Yargıtaydan Kovid-19 nedeniyle yapılamayan düğünün ücret iadesi davasında bozma kararı
Su taşkını nedeniyle ulaşıma kapanan Akçakoca-Ereğli yolu açıldı

Benzer haberler

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN, barış müzakerelerine açık olduğunu duyurdu

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN, barış müzakerelerine açık olduğunu duyurdu

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Gustavo Petro'yu zor bir dönem bekliyor

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Petro kazandı

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı
Kolombiya'da halk, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor

Kolombiya'da halk, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor
Kolombiya demokrasisi için yeni bir sınav

Kolombiya demokrasisi için yeni bir sınav