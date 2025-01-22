Kolombiya'da silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda yerinden edilenlerin sayısı 32 bini aştı
Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. Cephe arasındaki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 32 bini aştı.
Bogota
Kuzey Santander yönetim bölgesindeki Catatumbo'da, ELN ile eski FARC mensupları arasındaki çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişi sayısında artış yaşanıyor.
Ombudsmanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı grupların neden olduğu şiddet olayları sebebiyle 16 Ocak'tan bu yana yerinden edilenlerin sayısının 32 bini geçtiği bildirildi.
Açıklamada, Kuzey Santander'e bağlı Cucuta ve Ocana kentlerine 17 bin kişinin sığındığı, binlerce kişinin ise diğer bölgelere dağıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, ordunun birçok bölgede kontrolü ele geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine 33 ton insani yardım ulaştırıldığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise basına yaptığı açıklamada, güvenliği sağlama anlamında başarısızlık yaşandığını kabul etti.
Petro, "Catatumbo'daki durum öğretiyor ki, başarısızlıklardan da ders alınır ve ulusal bir başarısızlığı var. Bu çağdaş tarihin en dramatik hadiselerinden biri olabilir." ifadesini kullandı.
Tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiğini bilmediklerini dile getiren Petro, "Rakamlardan ziyade söylenti söz konusu. Morglara gelen ceset sayısı 32 civarında. ELN neden birkaç ay öncesine göre daha güçlü bunu sorgulamamız gerekiyor." dedi.
Petro, dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargının desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş "İç Kargaşa Hali ve Ekonomik Olağanüstü Hal ilan edildi." ifadesini kullanmıştı.
ELN ve eski FARC üyeleri, 16 Ocak'ta koka ekinlerinin ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolünü sağlamak amacıyla şiddetli bir çatışmaya girmişti.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, sokaklarda cesetlerin bulunduğu ve evlere baskın yapıldığı anlar yer almıştı.
ELN ile diyalog süreci askıya alınmıştı
Cumhurbaşkanı Petro, ELN'nin "barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığı" gerekçesiyle geçen hafta örgütle diyalog sürecinin askıya alındığını duyurmuştu.