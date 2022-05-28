Kolombiya'da halk cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor
Kolombiya'da halk, cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla yarın birinci tur seçimi için sandık başında olacak.
Bogota
Seçmen sayısının 38 milyonu aştığı ülkede cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda, tüm anketlerde önde görünen Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, mevcut sağ yönetime son vermek istiyor.
Ülkede 13 Mart'ta düzenlenen Kongre seçimlerinde başarı elde ederek partisini birinci sıraya taşıyan eski Bogota Belediye Başkanı Petro, kazanması halinde halka mevcut politikaları toptan değiştirme sözü verdi.
Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Federico Gutierrez de başkanlığı kazanmaları durumunda halihazırda devam eden politikalarda ciddi değişime gideceklerini vurgulayarak, diyaloğa her zaman açık olacaklarını söyledi.
Eski Medellin Belediye Başkanı Gutierrez, mevcut Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ilişkileri askıya aldığı Venezuela yönetimiyle herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini belirtti.
Anketlerde, son zamanlarda dikkat çeken Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı Rodolfo Hernandez ise seçimi almaları durumunda yolsuzluk ve rüşveti ortadan kaldıracaklarını kaydetti.
Uzmanlar, eski Bucaramanga Belediye Başkanı Hernandez'in pazar günkü seçimlerde sürpriz yapabileceği üzerinde duruyor.
Anketlerde beklentilerin altında kalan Umut Merkezi koalisyonu adayı Sergio Fajardo, halktan anketlerde çıkan sonuçlara bakmaksızın kendisini kararlı şekilde desteklemesini istedi.
Ülkede 29 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı 1. tur seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'ye ulaşamaması durumunda seçimin ikinci turu 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.
"Venezuela ile ilişkilerin yeniden kurulması kaçınılmazdır"
Kolombiya'da Rosario Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve Analist Prof. Dr. Mauricio Jaramillo Jassir, AA muhabirine, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin, Venezuela yönetimine yönelik devam eden yaptırımların hafifletileceğini hatırlatan Jaramillo, "ABD, kendisi müzakere ediyorsa ve yaptırımları daha esnek hale getirmek için adımlar atıyorsa bu, mevcut politikanın değişeceğini gösteriyor. Venezuela ile ilişkilerin yeniden kurulması kaçınılmazdır." ifadesini kullandı.
Jaramillo, favori 4 adayın da ABD ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduğunu söyledi.
Sağcı aday Gutierrez'in seçilmesi halinde Kolombiya'nın Filistin'den uzaklaşacağını savunan Jaramillo, "Eğer kazanırsa, Kolombiya'nın İsrail'le dayanışması artarak devam edecek. Petro kazanırsa, Kolombiya'nın Filistin politikası değişir. Petro, muhalefet olarak uzun yıllardır Kolombiya'nın Filistin'e karşı daha onurlu bir tavır alması konusunda ısrarcı oldu." diye konuştu.
"Ekonomi gelişmeli ve ülkenin verimliliği artmalıdır"
Kolombiya Salle Üniversitesinden ekonomi alanında Prof. Dr. David Andres Duarte Hernandez de genç seçmenin sandığa gitmesi durumunda ülkenin istikametinde değişiklik olmasının büyük bir olasılık olduğuna işaret etti.
Uluslararası kuruluşların ülkede ekonominin iyi gitmemesi durumunda olumsuz değerlendirme yapacağına dikkati çeken Duarte, "İki seçenek var. Aynı yönetim yapısı devam ederse, kaynak yönetiminde vizyon değişmeyecek. Fakat değişim olursa, kaynak yönetiminin nasıl gerçekleşeceğini görmek gerekecek. Ekonomi, gelişmeli ve ülkenin verimliliği artmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.