Kolombiya'da depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği bildirildi.

Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın, depremin ardından kararname imzaladığı bildirildi.

Kararname ile deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

[1/32] Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e çıktı. [2/32] [3/32] [4/32] [5/32] [6/32] [7/32] [8/32] [9/32] [10/32] [11/32] [12/32] [13/32] [14/32] [15/32] [16/32] [17/32] [18/32] [19/32] Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de deprem nedeniyle bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği bildirilirken arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarına devam ettiği bildirildi. [20/32] Kentte depremzedelere yardım kolisi dağıtıldı. [21/32] [22/32] [23/32] [24/32] [25/32] [26/32] [27/32] [28/32] [29/32] [30/32] [31/32] [32/32] × [1/32] Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e çıktı. [2/32] [3/32] [4/32] [5/32] [6/32] [7/32] [8/32] [9/32] [10/32] [11/32] [12/32] [13/32] [14/32] [15/32] [16/32] [17/32] [18/32] [19/32] Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de deprem nedeniyle bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği bildirilirken arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarına devam ettiği bildirildi. [20/32] Kentte depremzedelere yardım kolisi dağıtıldı. [21/32] [22/32] [23/32] [24/32] [25/32] [26/32] [27/32] [28/32] [29/32] [30/32] [31/32] [32/32]

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenerek, şu ifadelere yer verildi:

“Kolombiya hükümeti, Kolombiya halkı adına, 10 Ağustos 2026'da ülke topraklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntüsünü ifade ediyor ve yas tutanların aileleri ile dostlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtiyor. Kararnameye göre, üç günlük ulusal yas süresince ülke genelindeki kamu binalarında ve Kolombiya'nın yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde ulusal bayraklar yarıya indirilecek. Hükümet, trajediden etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu ve yaşananların tüm ülkeyi yasa boğduğunu ifade ediyor.”

Bu arada, Cumhurbaşkanı De la Espriella da ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarının "aralıksız" devam ettiğini belirtti.

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De la Espriella, "Kayıp kardeşlerimizi bulmak için gece gündüz yorulmadan çalışan kurtarma ekiplerimize ve arama köpeklerimize güveniyoruz. Pereira'da 30 yaşındaki Daniela Andrea Largo Sanchez, 7 saatlik aramanın ardından birkaç dakika önce sağ olarak bulundu. Bu haber bize umut veriyor ve inanmaya devam etmemiz için güç veriyor. Daha fazla Kolombiyalının sağ olarak bulunarak ailelerine kavuşması için Tanrı'ya ve kurtarma ekiplerimizin özverili çalışmalarına güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 230'u geçmişti.

DSÖ: Depremde 24 sağlık tesisinde hasar bildirildi

Ghebreyesus, Kolombiya'da 234 kişinin hayatını kaybettiği depreme ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Depremde sevdiklerini kaybedenlere taziye dileklerini ileten Ghebreyesus, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ghebreyesus, öncelikleri arasında yaralıların tedavisi, etkilenen bölgelerde temel sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi ve sağlık sistemindeki hasarın boyutunun değerlendirilmesinin yer aldığına işaret ederek, "Şu ana kadar 24 sağlık tesisinde hasar bildirildi. Su sistemlerindeki hasar da sağlık tesislerini etkileyerek ek operasyonel zorluklar oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO/OPS) ekiplerinin, destek ve sağlık sektöründeki hazırlıkları güçlendirmek için görevlendirildiğini kaydeden Ghebreyesus, sağlık çalışanları dahil tüm müdahale ekiplerine minnettar olduğunu vurguladı.

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Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 234 kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.