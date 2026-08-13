Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 273'e yükseldi

[1/36] Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'ndan yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta meydana gelen depreme ilişkin son bilgilere yer verdi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e çıktığını vurgulayan De la Espriella, 3 bin 494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. De la Espriella, depremden 52 bin 816 kişinin etkilendiğini belirterek, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarmın devam ettiğini aktardı. Manizales kentinde oluşan yıkım ve acil durum ekiplerinin operasyonları görüntülendi.

[2/36] Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'ndan yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta meydana gelen depreme ilişkin son bilgilere yer verdi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e çıktığını vurgulayan De la Espriella, 3 bin 494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. De la Espriella, depremden 52 bin 816 kişinin etkilendiğini belirterek, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarmın devam ettiğini aktardı. Manizales kentinde oluşan yıkım ve acil durum ekiplerinin operasyonları görüntülendi.

[3/36] Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'ndan yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta meydana gelen depreme ilişkin son bilgilere yer verdi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e çıktığını vurgulayan De la Espriella, 3 bin 494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. De la Espriella, depremden 52 bin 816 kişinin etkilendiğini belirterek, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarmın devam ettiğini aktardı. Manizales kentinde oluşan yıkım ve acil durum ekiplerinin operasyonları görüntülendi.

[4/36] Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'ndan yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta meydana gelen depreme ilişkin son bilgilere yer verdi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e çıktığını vurgulayan De la Espriella, 3 bin 494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. De la Espriella, depremden 52 bin 816 kişinin etkilendiğini belirterek, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarmın devam ettiğini aktardı. Manizales kentinde oluşan yıkım ve acil durum ekiplerinin operasyonları görüntülendi.

[5/36] Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'ndan yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta meydana gelen depreme ilişkin son bilgilere yer verdi.

[6/36] Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e çıktığını vurgulayan De la Espriella, 3 bin 494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

[7/36] De la Espriella, depremden 52 bin 816 kişinin etkilendiğini belirterek, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarmın devam ettiğini aktardı.

[8/36] Manizales kentinde oluşan yıkım ve acil durum ekiplerinin operasyonları görüntülendi.

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