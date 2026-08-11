Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 169'a yükseldi

Kolombiya Başkentler Birliğinden (Asocapitales) ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi, 700'den fazla kişi yaralandı.

[1/32] Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. [2/32] Deprem, Pereira başta olmak üzere bölgedeki birçok kentte binaların yıkılmasına ve altyapının zarar görmesine neden oldu. [3/32] Yıkılan ve hasar gören binaların enkazında geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. [4/32] [5/32] [6/32] [7/32] [8/32] [9/32] [10/32] [11/32] [12/32] [13/32] [14/32] [15/32] [16/32] [17/32] [18/32] [19/32] [20/32] [21/32] [22/32] [23/32] [24/32] [25/32] [26/32] [27/32] [28/32] [29/32] [30/32] [31/32] [32/32] × [1/32] Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. [2/32] Deprem, Pereira başta olmak üzere bölgedeki birçok kentte binaların yıkılmasına ve altyapının zarar görmesine neden oldu. [3/32] Yıkılan ve hasar gören binaların enkazında geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. [4/32] [5/32] [6/32] [7/32] [8/32] [9/32] [10/32] [11/32] [12/32] [13/32] [14/32] [15/32] [16/32] [17/32] [18/32] [19/32] [20/32] [21/32] [22/32] [23/32] [24/32] [25/32] [26/32] [27/32] [28/32] [29/32] [30/32] [31/32] [32/32]

Ulusal basına göre, depremde en fazla can ve mal kaybının olduğu Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu.

Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü kentler arasında en fazla can kaybı, 60 kişinin hayatını kaybettiği Pereira'da kayda geçti.

2 bin 700 kişi için kayıp başvurusunda bulunulurken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de deprem nedeniyle bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği bildirilirken, başkent Bogota ile Medellin'den arama kurtarma ekipleri bölgeye destek için sevk edildi.

Quibdo ve Manizales'te ise deprem, su, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere neden oldu.

Cali'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, basına yaptığı açıklamada, güvenlik ve yağma olaylarını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, kararın acil durum ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını daha güvenli ve hızlı yürütmesini sağlamak için alındığını söyledi.

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BM, deprem nedeniyle yaklaşık 5 bin evin hasar gördüğünü bildirdi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bilançoyla ilgili resmi bilgilerin sürekli güncellendiğine işaret eden Laerke, "(Deprem nedeniyle) Yaklaşık 5 bin ev hasar gördü ve 387 ev yıkıldı. 61 bina çöktü ve 550'den fazla eğitim kurumu, 24 sağlık tesisi ve 350'den fazla toplum merkezi etkilendi." dedi.

Laerke, BM ekiplerinin sahadaki durumu çok yakından takip ettiğine dikkati çekerek, şu an için uluslararası yardıma yönelik resmi bir talep gelmediğini ancak BM'nin tüm gücüyle Kolombiya'ya destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

DSÖ Sözcüsü Jasarevic de dün gece itibarıyla Kolombiya'nın 6 kentindeki 24 sağlık tesisinde hasar bildirildiğini söyledi.

Kolombiya'daki DSÖ Ofisi'nin acil müdahale mekanizmasını devreye soktuğunu belirten Jasarevic, sağlık sektörüne ilişkin değerlendirme yapılması ve koordinasyonun desteklenmesi için Cali ve Choco dahil etkilenen bölgelere saha ekiplerinin sevk edildiğini dile getirdi.

Fotoğraf : Edwin Rodriguez Pipicano/AA

AB: Kolombiya, Birliğin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla destek talep etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Kolombiya için Alman Kızılhaçı vasıtasıyla yardım çalışmalarının başladığını ve 100 bin avroluk yardımın Choco bölgesi için tahsis edildiğini açıkladı.

Hrncirova, AB'nin Dünya Gözlem Programı Copernicus'un depremin etkilerinin tespit edilmesi için devreye sokulduğunu belirterek, Kolombiyalı yetkililerle temas halinde olduklarını kaydetti.

Bogota'nın AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla katılımcı ülkelerden destek talebinde bulunduğunu söyleyen Hrncirova, "Şu aşamada, felaketin boyutları, ihtiyaçlar ve sahada nelerin gerekli olduğu konusunda biraz daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Kolombiya'ya yönelik desteğimizi harekete geçiriyoruz." dedi.

Doğal afetler ve büyük çaplı endüstriyel kazalar gibi kriz durumlarında koordinasyonu sağlamak amacıyla 2001'de kurulan AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında, katılımcı ülkelerin yanı sıra Kolombiya gibi mekanizmaya katılımcı statüsünde bulunmayan ancak bu tür krizlerle karşı karşıya kalan ülkeler de destek talebinde bulunabiliyor.

Fotoğraf : Alexis Munera/AA

Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedilmişti

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.

Merkezi Venezuela'da bulunan Telesur internet sitesinin haberine göre, Kolombiya'daki deprem nedeniyle Venezuela'da bazı binaların dış cepheleri kısmen yıkılmış, bir katedral ve bir havalimanı hasar görmüştü.