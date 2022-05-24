Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi verecek
Kolombiya’nın, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi vereceği bildirildi.
Ankara
Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 11 askeri mühendisin, Ukraynalı askerlere mayın temizleme eğitimi vermek üzere NATO üyesi bir ülkeye gideceğini belirtti.
Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’ya sadece insani yardım konusunda değil, mayınların temizlenmesinde de destek vermeye kararlı olduklarını kaydeden Molano, ülkesinin özgürlük ve insani değerlere bağlılığını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.