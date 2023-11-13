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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kolombiya, Filistin'in tam bağımsız devlet olarak tanınması için BM'ye teklif sunacak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin'in tam bağımsız bir devlet olarak tanınması için Birleşmiş Milletlere (BM) teklif sunacaklarını duyurdu.

Sinan Doğan  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Kolombiya, Filistin'in tam bağımsız devlet olarak tanınması için BM'ye teklif sunacak

Bogota

Petro, X'teki hesabından, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi saldırısında ölen kişilerin görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Petro, paylaşımında, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne başlattığı katliam. Kolombiya, Filistin'in tam bağımsız devlet olarak tanınması için BM'ye öneri sunacak. Kolombiya, Gazze'de ateşkes talebine karşı oy kullanan veya çekimser kalan üretici ülkelerden silah satın almayacak. Demokratik ve ilerici ülkeler, barbarlığın dünyada yayılmasının önlenmesi için ve uluslararası insani hukukun korunması için mücadele etmelidir." ifadelerini kullandı.







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