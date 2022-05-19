Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak
Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marquez, Erdoğan'ın davetine icabetle 20-22 Mayıs'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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