Euro
9.08
Dolar
7.39
BIST 100
1,489.56
Altın
1,949.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede acil kullanımına onay verdi.

Sinan Doğan   | 06.01.2021
Kolombiya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Bogota

Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA), Pfizer ilaç şirketi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiyalılar için bugünün çok önemli olduğunu belirterek "İlaç şirketi Pfizer'ın, Kovid-19'a karşı aşısının acil kullanımına onay verildi. Kolombiyalılar için aşılama sürecini başlatacak dev bir adım attık." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez de sosyal medya hesabındaki açıklamasında, nüfusun yüzde 70'nin aşılanması gerektiğine işaret ederek, "Aşı kişisel bir konu değildir, aşı olduğumda ailemi ve toplumu koruyorum. Bundan ötürü tüm nüfusun katılımı çok önemlidir." yorumunu yaptı.

Aşılamanın şubat ayında başlaması beklenen ülkede, bu yıl 35 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede 1 milyon 702 bin 966 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 44 bin 426 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senegal'de Kovid-19 salgını nedeniyle kısmi OHAL ilan edildi
63. Grammy Ödülleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Hollanda Başbakanı Rutte, aşılama stratejisinde hata yaptıklarını itiraf etti
Sağlık Bakanı Koca: 3 inaktif aşı adayımız insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir
Karantinadaki İngiltere'de BBC, ders yayınları yapacak

Benzer haberler

Kolombiya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Kolombiya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Hollanda Başbakanı Rutte, aşılama stratejisinde hata yaptıklarını itiraf etti

Karantinadaki İngiltere'de BBC, ders yayınları yapacak

Bangladeş, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Bangladeş, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek

AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek
İngiltere'de Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1,3 milyona çıktı

İngiltere'de Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1,3 milyona çıktı