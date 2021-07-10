Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas 5. Yıl Etkinliklerine katılıyor. Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, eskiden otobüs şoförlüğü yapan Belediye Başkanı Cem Çınar, belediyede otobüs kullanmak için gerekli ehliyete sahip çalışan bulunamayınca direksiyonun başına geçti.
logo
Dünya

Köln polisi terör örgütü PKK ile bağlantılı derneğin toplanmasına izin vermedi

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi'nin yarın Almanya'nın Bergisch Gladbach kentinde düzenlemek istediği toplantı yasaklandı.

Mesut Zeyrek   | 10.07.2021
Köln polisi terör örgütü PKK ile bağlantılı derneğin toplanmasına izin vermedi

Köln

Köln Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi'nin (KCDK-E) Almanya'da yasaklı terör örgütü PKK ile bağı nedeniyle yarın bir düğün salonunda yapmak istediği toplantıya izin verilmeyeceği bildirildi.

Köln Polis Teşkilatı yetkilisi Michael Esser, yasaklı bir örgütün üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceğini öğrendiklerini, bu tip örgütlerin temsilcileri için faaliyet yasağı olduğunu ve bu buluşmaya müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Polis tarafından yasaklanmasına rağmen toplantı yapma girişimi durumunda, polisin kapsamlı bir operasyon için hazır olacağı bilgisi paylaşıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, KCDK-E kongresine terör örgütü üyesi yaklaşık 200 kişinin katılması planlanmıştı.

PKK, Almanya'da 1993 yılında terör örgütü listesine alınmış, her türlü faaliyeti yasaklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 923 bini aştı
Dünya genelinde 3 milyar 390 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 'en yüksek' günlük ölü sayısı kaydedildi
AB'de yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasına yetecek aşı üyelere dağıtıldı

Benzer haberler

Köln polisi terör örgütü PKK ile bağlantılı derneğin toplanmasına izin vermedi

Köln polisi terör örgütü PKK ile bağlantılı derneğin toplanmasına izin vermedi