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Dünya

Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı

ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği kazadaki helikopterin, karaya yakınlık konusunda pilotu bilgilendiren uyarı sistemini taşımadığı belirtildi.

Islam Doğru   | 29.01.2020
Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı

New York

Federal yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Kobe Bryant’la birlikte 9 kişiyi taşıyan helikopterde Arazi Bilinçlendirme ve Uyarı Sistemi (TAWS) denilen uyarıcı cihazın olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu sistemin Bryant'ın helikopterinde bulunması halinde, yoğun sis içinde kontrolünü kaybeden pilotun söz konusu kazayı önlemesine yardımcı olup olmayacağı konusunda da emin olmadıklarını ekledi.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kuruluşundan (NTSB) Jennifer Homendy, helikopterin bulutların üstüne çıkmak için tırmanışa geçtiği sırada 366 metreden bir dakika içinde aşağı düştüğünü belirterek, "Bu, yüksek hızda oldukça dik bir iniş." dedi.

Kazaya tam olarak neyin sebep olduğunun tespit edilmesinin aylar alabileceğini belirten yetkililer, 6 yolcu ve fazlasını taşıyan helikopterlerin TWAS sistemini taşımasını önerdiklerini aktardı.

TWAS donanımının, hava ambulans taşımacılığında zorunlu olduğu ancak diğer yolcu helikopterlerinde kullanımının ise tavsiye edildiği kaydedildi.

Kobe’nin hayatını kaybettiği helikopter kazası

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Los Angeles Lakers'in efsane isimlerinden 41 yaşındaki Kobe Bryant, California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Kazada, Bryant’ın yanı sıra 13 yaşındaki kızı Gianna ve diğer 7 kişiden de kurtulan olmamıştı.

Federal Havacılık Birimi Sözcüsü Allen Kenitzer, toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği "Sikorsky S-76" tipi helikopterin düşüş nedeni üzerinde incelemelerin devam ettiğini açıklamıştı.


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