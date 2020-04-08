Euro
7.37
Dolar
6.76
BIST 100
93,077.84
Altın
1,650.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Koalisyon güçleri koronavirüs nedeniyle Yemen'de 2 haftalık ateşkes ilan etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, koronavirüs salgını nedeniyle Yemen'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etti.

Ali Semerci   | 08.04.2020
Koalisyon güçleri koronavirüs nedeniyle Yemen'de 2 haftalık ateşkes ilan etti

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etti.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, koronavirüs salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiklerini ve ateşkesin uzatılabileceğini belirtti.

Maliki, bu ateşkesin, Yemen hükümetinin, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in "Kovid-19'un yayılmasını engellemek için" yaptığı ateşkes çağrısını kabul etme kararını desteklediğini ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Koalisyon güçleri koronavirüs nedeniyle Yemen'de 2 haftalık ateşkes ilan etti
Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi
Köln'de ilk kez hoparlörden akşam ezanı okundu
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Milli futbolcu Çalhanoğlu'ndan 'Virüse pas yok, evde kalıyoruz' mesajı

Milli futbolcu Çalhanoğlu'ndan 'Virüse pas yok, evde kalıyoruz' mesajı

Koalisyon güçleri koronavirüs nedeniyle Yemen'de 2 haftalık ateşkes ilan etti

Fed tutanaklarında 'Kovid-19 etkisi geçene kadar faiz 0 seviyesinde tutulacak' sinyali

ABD’de koronavirüs anketinde Obama Trump’ı geride bıraktı

ABD’de koronavirüs anketinde Obama Trump’ı geride bıraktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya, Kovid-19 nedeniyle limanlarını düzensiz göçmenlere kapatıyor

İtalya, Kovid-19 nedeniyle limanlarını düzensiz göçmenlere kapatıyor