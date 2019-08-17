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Dünya

Koalisyon güçleri askeri uçuşlarla ilgili talimatlara uyacak

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Irak hükümetinin, koalisyona ait uçakların Irak hava sahasında Başbakan Abdulmehdi'nin izni olmadan askeri görevle uçuş yapamayacağı yönündeki talimatlarına uyacağını açıkladı.

Arif Yusuf,Ali Semerci   | 17.08.2019
Koalisyon güçleri askeri uçuşlarla ilgili talimatlara uyacak

Bağdat

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, koalisyonun üst düzey komutanların, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin koalisyon uçaklarıyla ilgili talimatlarını görüşmek için Irak Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, koalisyon güçlerinin Irak'ın egemen olduğu sınırlar içerisinde Irak hükümetinin talimatlarına uyacağı aktarıldı.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, perşembe günü ülkenin hava sahasında her türlü askeri uçuşlarla ilgili izinlerin iptal edilmesini de içeren bir dizi güvenlik kararı almıştı.

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