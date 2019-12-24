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Dünya

KKTC'li milletvekillerinden İHA'ların konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'na ziyaret

KKTC'de milletvekilleri, Türkiye'den gelen İHA'nın konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'nı ziyaret etti. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre, "Türkiye'nin, Türk ordusunun bölgede caydırıcı gücünü artırmak lazım." dedi.

Muhammet İkbal Arslan   | 24.12.2019
KKTC'li milletvekillerinden İHA'ların konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'na ziyaret

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile bazı milletvekilleri, Türkiye'den gelen insansız hava araçlarının (İHA) konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'nı ziyaret etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Töre'ye, Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ile Yasemin Öztürk, Halkın Partisi Milletvekili Hasan Topal, Demokrat Parti Milletvekili Koral Çağman ve Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu eşlik etti.

Töre, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, Rum tarafının sürekli silahlandığını, İsrail'den 8 İHA ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) aldığını hatırlatarak, "Türkiye'nin de burada bir adım atması gerekirdi. Türkiye'nin, Türk ordusunun bölgede caydırıcı gücünü artırmak lazım." dedi.

Töre, Geçitkale Havaalanı'na İHA'ların konuşlandırılmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir savaş hazırlığı içinde olmadığını, barışa dair caydırıcı bir adım attığını ifade etti.

Türkiye ve Türk ordusunun bölgede ne kadar caydırıcı gücü olursa Rum tarafı ve Yunanistan'ın da o kadar saldırganlıktan uzaklaşacağını belirten Töre, Rumların silahlanmaları ve ortak tatbikat yapmaları sonucunda İHA'ların konuşlandırılmasının şart olduğuna vurgu yaptı.

Töre ve milletvekilleri, Geçitkale Havaalanı girişinde Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Atatürk posterleri, KKTC ve Türk bayraklarıyla poz verdi.

KKTC hükümetinden Geçitkale kararı

KKTC Bakanlar Kurulu, 13 Aralık'ta Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı.

KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

Geçitkale Havaalanı'na ilk İHA 16 Aralık'ta Türkiye'den getirildi.

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